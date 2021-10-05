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Общество5 октября 2021 18:53

Рогозин опубликовал видео реакции Константина Эрнста на стыковку МКС и "Союза"

На борту Международной космической станции теперь находится съемочная группа фильма "Вызов"
Наталья Смирнова
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поделился видео с реакцией на стыковку "Союза", на борту которого находилась съемочная группа первого художественного фильма, который будет снят в космосе, с МКС. Запись он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Оператор снимает, как Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст в напряжении следят за стыковкой космического корабля "Союз МС-16" и МКС. Сделать это сразу, в автоматическом режиме, не удалось. Капитан корабля был вынужден перейти на ручное управление.

На видео видно, что Рогозин и Эрнст переживают момент стыковки и, когда она все же происходит, начинают аплодировать.

Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж "Союз МС-19" полном составе перешел на борт МКС. На пилотируемом корабле на Международную космическую станцию днем 5 октября отправились космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также дублеры артистов космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

"Роскосмос" уже опубликовал первые фотографии Юлии Пересильд и остальных членов экипажа на МКС.

Рогозин опубликовал видео с реакцией на стыковку «Союза» с МКС

Партнером проекта "Вызов" стал Тинькофф. Специально к первым в мире съемкам фильма на МКС, Тинькофф отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Такого еще не делал ни один банк.