Правительство утвердило устав Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности

РЦИС была создана в соответствии с указом президента России Владимира Путина Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" (РЦИС). Постановление предписывает, что в течение октября Минцифры должно провести первый съезд организации и избрать руководящий орган – Координационный совет.

РЦИС была создана в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В ее Координационный совет войдут по одному представителю от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства культуры, Ассоциации IPChain и профессиональных общественных объединений, действующих в сфере креативных индустрий. Отмечается, что организация будет обладать разветвленной региональной сетью и иметь представительства не менее чем в 47 субъектах России. В соответствии с уставом РЦИС также вправе создавать филиалы.

Создание организации способствует интеграции российских правообладателей в международный рынок интеллектуальной собственности и развитию корпоративных и публичных сервисов управления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно решению кабмина РЦИС получил множество функций – формировать предложения по развитию нормативного регулирования, вырабатывать алгоритмы и методики оказания государственных услуг, связанных с оборотом интеллектуальных прав.

Напомним, что ассоциация IPChain была создана в 2017 году. Сеть IPChain объединяет более 30 крупнейших организаций, деятельность которых связана с созданием интеллектуальной собственности и управлением правами на нее: Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), «Ситроникс», n'RIS, «ЛитРес», «Союзмультфильм», Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Первое музыкальное издательство и другие. Участниками блокчейн-инфраструктуры являются и органы государственной власти – Роспатент, Росстандарт и Суд по интеллектуальным правам. Ассоциация IPChain стала инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.