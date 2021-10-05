Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка Фото: REUTERS

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник, 5 октября, вырос до 4 200,09 пункта. А по итогам дня рублевый индекс увеличился на 2,07% - до 4223,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,04%, до 1840,11 пункта. Это очередной исторический максимум.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Он рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций. Таким образом индекс, как термометр, показывает инвестиционную привлекательность фондового рынка или его сектора. Чем он выше - тем выше и привлекательность.

Как ранее писал сайт kp.ru, продолжает бить рекорды и стоимость газа на европейском рынке. На этот раз впервые в истории стоимость топлива преодолела отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.