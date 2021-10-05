Аналитик спрогнозировала, когда цены на нефть пойдут вниз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на нефть уже длительное время на находятся на максимально высоких отметках. По мнению экспертов, бесконечно такая ситуация продолжаться не может и скоро наступит переломный момент.

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, нефть показала сразу несколько рекордов. Сначала баррель марки Brent поднялся до отметки в 82 доллара, а после достиг 85 долларов.

- Сейчас та самая ситуация, когда весь рынок бежит в одни ворота за счет эффекта толпы и ее скорости - прибыли одних завлекают других и так далее, — объясняет эксперт «Известиям».

Она уверена, что переломный момент произойдет совсем скоро.

- Долго этот пузырь надуваться не сможет — достаточно искры для того, чтобы он лопнул, — резюмировала Бодрова.

По мнению Дениса Домащенко, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова, в текущий момент рост цен на углеводороды обеспечивают технические и фундаментальные факторы. Среди них ажиотаж на газовом рынке и страхи перед наступающей зимой.

Ранее в Минфине предупредили, что спрос на нефть может катастрофически рухнуть в долгосрочной перспективе. Это произойдет, если страны пропишут в законах свои намерения уменьшить углеродные выбросы, сообщает телеканал "360".