Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика5 октября 2021 22:15

Аналитик спрогнозировала, когда цены на нефть пойдут вниз

По мнению эксперта, цены на сырье не могут безостановочно расти вверх
Елена АКИМОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Аналитик спрогнозировала, когда цены на нефть пойдут вниз

Аналитик спрогнозировала, когда цены на нефть пойдут вниз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на нефть уже длительное время на находятся на максимально высоких отметках. По мнению экспертов, бесконечно такая ситуация продолжаться не может и скоро наступит переломный момент.

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, нефть показала сразу несколько рекордов. Сначала баррель марки Brent поднялся до отметки в 82 доллара, а после достиг 85 долларов.

- Сейчас та самая ситуация, когда весь рынок бежит в одни ворота за счет эффекта толпы и ее скорости - прибыли одних завлекают других и так далее, — объясняет эксперт «Известиям».

Она уверена, что переломный момент произойдет совсем скоро.

- Долго этот пузырь надуваться не сможет — достаточно искры для того, чтобы он лопнул, — резюмировала Бодрова.

По мнению Дениса Домащенко, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова, в текущий момент рост цен на углеводороды обеспечивают технические и фундаментальные факторы. Среди них ажиотаж на газовом рынке и страхи перед наступающей зимой.

Ранее в Минфине предупредили, что спрос на нефть может катастрофически рухнуть в долгосрочной перспективе. Это произойдет, если страны пропишут в законах свои намерения уменьшить углеродные выбросы, сообщает телеканал "360".