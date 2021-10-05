В США хотят посмертно помиловать Джорджа Флойда

Бюст афроамериканца Джорджа Флойда был установлен в Нью-Йорке Фото: REUTERS

В США могут посмертно помиловать Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции и ставшего "лицом" движения за права афроамериканцев. За то, чтобы снять с него судимость по делу о наркотиках 2004 года, выступил совет Техаса по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения.

Аналогичное прошение о посмертном помиловании ранее также подала адвокат Эллисон Матис. Окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг отметил, что совет округа рекомендует суду принять решение о снятии судимости с Джорджа Флойда, что могло бы принести утешение его семье. Совет призвал губернатора штата Грега Эботта последовать рекомендации и принять решение о помиловании Флойда, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке облили серой краской бюст афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые беспорядки и акции протеста против жестокости полиции на территории США.