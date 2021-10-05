Instagram увеличил длину видеороликов в ленте до 60 минут Фото: REUTERS

Instagram добавил для пользователей приложения возможность публиковать в основной ленте видео длиной до 60 минут, которые ранее были в специальном разделе IGTV. Об этом 5 октября сообщает The Verge.

До этого Instagram запускал IGTV как мобильный аналог YouTube, однако даже спустя пару лет формат не стал популярным, пишет издание.

Отмечается, что теперь IGTV подвергнется ребрендингу, этот проект приложения сменит свое название на Instagram TV. Такой формат, как предполагается, будет наиболее удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента. Впервые Instagram запустил для пользователей IGTV в 2018 году.

Накануне сообщалось, что пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp 4 октября столкнулись со сбоем в работе приложений. Также возникли проблемы с работой приложения Facebook Messenger, которое предназначено для обмена сообщениями среди пользователей одноименной соцсети.