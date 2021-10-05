Видео боя Джигурды с депутатом Милоновым появилось в сети Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В сети появилось видео боя 60-летнего шоумена Никиты Джигурды и 47-летнего депутата Виталия Милонова.

Их турнир от промоутерской компании "Наше дело" проходил по правилам бокса, но каждый из участников боя был в перчатках для смешанных единоборств. Предварительно, их встреча на ринге уложилась в три раунда, но но завершение боя официально не сообщалось. После боя Джигурда заявил, что выражает "респект Виталию Милонову" за то, что тот согласился стать его соперником на ринге.

Ранее известный боец Александр Емельяненко раскритиковал предстоящий бой Джигурды и депутата. Что касается Милонова, то чиновник рассказывал, что уже проводил боксерский поединок и планирует совершенствовать свои навыки, чтобы "набить морду" рэперу Моргенштерну. А вот Джигурда ранее уже принимал участие в проекте "Король ринга 2", где ему удалось одержать победу решением судей над рэпером Серегой.