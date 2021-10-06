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В мире6 октября 2021 0:06

На Украине предложили посадить обезьяну с гранатой на пост спикера Рады

Также Ляшко призвал озвучить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На Украине предложили посадить обезьяну с гранатой на пост спикера Рады

На Украине предложили посадить обезьяну с гранатой на пост спикера Рады

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады кандидатуру "обезьяну с гранатой".

По его мнению, необходимо дать четкое объяснение причин увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.

- Выходит Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа") и рассказывает - это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда, - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее на Украине представители партии "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Данный вопрос депутаты намерены рассмотреть уже 7 октября.

По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Однако сам спикер Рады отверг обвинения в свой адрес.