На Украине предложили посадить обезьяну с гранатой на пост спикера Рады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады кандидатуру "обезьяну с гранатой".

По его мнению, необходимо дать четкое объяснение причин увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.

- Выходит Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа") и рассказывает - это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда, - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее на Украине представители партии "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Данный вопрос депутаты намерены рассмотреть уже 7 октября.

По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Однако сам спикер Рады отверг обвинения в свой адрес.