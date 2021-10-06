В России 6 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В России 6 октября 2021 года состоится комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.

- Во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомство объяснили, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" на 10:40 по местному времени. После этого сигнала произойдет замещение эфира на общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.

В частности, сирены зазвучат и в российской столице. Так, в Москве устроят плановую проверку готовности систем оповещения для горожан в 10:40 по местному времени. Гражданам напоминают, что волноваться, услышать звуки сигнала "Внимание всем!" не стоит и бежать никуда не нужно. Аналогичные проверки уже были весной этого года.