ЦБ может повысить прогноз по инфляции до конца 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что до конца текущего года Банк России считает высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения.

По его словам, не исключено, что пересмотр прогноза может быть проведен уже в октябре.

- Экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции, - рассказал представитель регулятора "Известиям".

Тремасов также добавил, что основное, чем сейчас особо обеспокоен ЦБ в анализе инфляционных процессов, - это устойчивые компоненты, где регулятор "пока не видит явных признаков разворота". При этом, что касается валютной составляющей, то ее влияние на уровень инфляции Банк России оценивает как нейтральное.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,5% 11 июня 2021 года. Это было связано с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее ожиданий, однако инфляция оказалась выше прогнозов регулятора.