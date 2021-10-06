Собянин анонсировал внедрение массового экспресс-тестирования на коронавирус в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал внедрение массового экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

По его словам, оно будет внедряться повсеместно через одну-две недели.

- Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, через пару недель в столице разовьем эту систему до масштабного уровня, - рассказал глава столицы на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Напомним, в Москве, как и в других регионах РФ, продолжается кампания по вакцинации населения. Препараты прошли все необходимые испытания, где показали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. Сейчас для граждан доступные несколько вакцин против covid-19 отечественного производства.

Как ранее писал сайт kp.ru, именно российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса.