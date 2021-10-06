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В мире6 октября 2021 3:46

Express: США обратились к России за помощью из-за топливного кризиса

Также Америка просила о помощи страны ОПЕК
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Express: США обратились к России за помощью из-за топливного кризиса

Express: США обратились к России за помощью из-за топливного кризиса

Фото: REUTERS

США обратились к России и странам ОПЕК за помощью из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд.

- Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом, - пишет в публикации журналист.

Как отмечает Уитфилд, такое решение грозит привести к созданию дефицита энергоносителя и росту цен на него. Колумнист также предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Британии и Китая.

Ранее сообщалось о заседании ОПЕК+. По итогам обсуждения члены альянса приняли решение придерживаться установленного плана по добыче нефти, разработанного летом 2021 года. Теперь организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.