Минтруд предложил изменить правила оплаты отпуска при увольнении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минтруде РФ разработали специальные изменения в Трудовой кодекс. Они будут носить уточняющий характер, относительно чувствительных для работников нормы продолжительности рабочего времени. В частности речь идет о продолжительности отпусков и реализации права на отпуск в случае увольнении работника.

По словам доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, сейчас предлагается внести дополнение в понятие пункт "нормальная продолжительность рабочего времени", уточнив, что это 8 часов ежедневной работы.

- Статья 91 ТК РФ устанавливает понятие рабочего времени. Сейчас его нормальная продолжительность, которая не может превышать 40 часов в неделю. ... Предлагается уточнить, что это 8 часов ежедневной работы (смены), - рассказал "Российской газете" специалист.

Также Соловьев добавил, что проект разъясняет, что работнику, проработавшему в рабочем году не менее 11 месяцев дается право на ежегодный оплачиваемый отпуск, либо выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска.