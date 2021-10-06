Посольство России запросило у Франции информацию после задержания судна в Дюнкерке Фото: Александр КОЦ

Посольство России обратилось к властям Франции для получения информации после инцидента с задержанием в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находились россияне.

- Нам известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу, - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии Александр Макогонов.

До этого издание Agence France-Presse сообщило о задержании в порту Дюнкерка судна. С его борта было изъято более тонны кокаина. По данным издания, после случившегося оказались задержаны 20 членов экипажа во главе с румынским капитаном.

Среди задержанных якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Сейчас задержанных граждан доставили в Париж для выяснения их причастности к перевозке запрещенного вещества. Расследование данного инцидента проводит Служба по борьбе с организованной преступностью.