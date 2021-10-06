Дипломат Лозинский заявил, что Россия не обязана бороться с сепаратизмом на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан. Об этом во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН заявил представитель российской делегации Денис Лозинский.

По словам дипломата, подобные обвинения в адрес РФ о нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны.

- Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, - заявил Лозинский.

Реплика Лозинского прозвучала в ответ на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который выступил с обвинением в адрес РФ в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума.