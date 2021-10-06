Мельник призвал Германию помочь Украине со вступлением в НАТО и ЕС Фото: REUTERS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал позицию Германии в сфере исторической памяти.

По его мнению, из-за "темных страниц прошлого" Берлину следовало бы поспособствовать вступлению Украины в состав Евросоюза и НАТО. Об этом он рассказал в интервью RND.

Украина, как считает Мельник, входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом он добавил, что Украина "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти".

- Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в Европейский союз и в НАТО, - заявил украинский посол.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав альянса Украины и Грузии. При этом он признался, что если и вести речь о возможности становления этих стран членами альянса, то, вероятнее всего, "завтра это не случится".