Последние новости на утро 6 октября 2021: Путин назвал "истерикой" ситуацию с ценами на энергорынке в Европе

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 6 октября 2021 года.

Президент России Владимир Путин прокомментировал топливный кризис в Европе, многие страны которой оказались в ситуации тотального дефицита газа и бензина. Российский лидер отметил, что этому есть несколько причин. Президент отметил, что ситуация в Европе сейчас похожа на истерику, так как никто не отнесся к ней с достаточной серьезностью. Путин добавил, что модернизировать промышленность и энергетику надо, но постепенно. Также глава государства призвал не повторять ошибки Европы, где кинулись отказываться от угля и нефти, не просчитав последствия.

Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил дипломат Денис Лозинский. По его мнению, подобные обвинения в адрес РФ о нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны.

В Роспотребнадзоре хотят сделать обязательной маркировку продуктов питания разными цветами. Так, предлагается, что ценники продуктов в случае переизбытка соли, сахара и жиров будут иметь красные ценники, а при нормальных значениях - зеленые.

В Госдуме РФ депутаты планируют рассмотреть в октябре текущего года предложенный представителями "Единой России" законопроект. Речь идет о проекте, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия.

ЦБ РФ в 2021 году может изменить свой прогноз по инфляции. Предполагается, что регулятор повысит прошлые значения. Однако основное, чем сейчас особо обеспокоен Банк России, касается анализа инфляционных процессов.

В России 6 октября 2021 года состоится комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. В ведомство объяснили, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" на 10:40 по местному времени.