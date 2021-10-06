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В мире6 октября 2021 7:47

Посольство России призвало США уничтожить свое химоружие

В 2017 году РФ уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, сообщили в диппредставительстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российское посольство призвало Соединенные Штаты уничтожить свое химоружие

Российское посольство призвало Соединенные Штаты уничтожить свое химоружие

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты Америки уничтожить свое химическое оружие.

- Россия привержена обязательствам по КЗХО. В 2017 г. наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь, США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия, — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство призвало американские власти в ближайшее время "завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства".

Ранее страны-участники Организации по запрещению химоружия передали России список вопросов, которые касаются инцидента с "отравлением" блогера Алексея Навального. 45 стран, в числе которых США, Франция и Германия, официально задали России вопросы о случившемся в соответствии со статьей IX Конвенции. По правилам, у России есть 10 дней на ответ.