Аналитик спрогнозировал курс доллара к рублю до конца 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин спрогнозировал, как поведет себя рубль до конца года. С начала 2021-го российская валюта укрепилась по отношению к доллару примерно на 2,5%, а к евро – на 8%. Это лучший результат среди развивающихся рынков.

Второе полугодие пока складывается для рубля благоприятно, но впереди традиционно слабый месяц для российской валюты – это ноябрь. За 10 лет только два раза "россиянин" смог прибавить в цене к доллару по итогам финального месяца осени.

Но на этот раз рубль заходит в сложную зону с хорошими показателями и мощной поддержкой в виде высоких цен на нефть.

Не стоит также забывать про бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс рубля. В этих целях Минфин проводит закупки иностранной валюты, что позволяет уравнять спрос.

- Высока вероятность, что осенью курс доллара будет укрепляться. Сейчас «американец» пользуется повышенным спросом на фоне рисков, связанных с опасениями по поводу обвала китайского рынка недвижимости. Помощь доллару окажет сокращение стимулов ФРС, а также повышения лимита госдолга США. Но рост доллара – это негативный прогноз для рубля, - говорит эксперт в беседе с «Российской газетой».

Но это вовсе не значит, что рубль на этом фоне ослабнет, пока у отечественной валюты много помощников. Учитывая все выше сказанное, аналитик полагает, что до конца года есть основания ожидать снижение курса доллара до отметки в 70 рублей. Но это будет единичные пример.

Более вероятен курс доллара в границах коридора 71,5-72. Паре с евро российская валюта покажет результате 81-82 руб.

Но не стоит исключать влияние эпидемиологической ситуации. В некоторых регионах страны начинают вводить ограничения, но пока это не сказывается негативно на рубле. Те не менее, если ограничительные меры будут распространяться по стране и дальше, то отечественная валюта может ослабнуть до показателей 74,5 рублей за доллар, пишет ФАН.