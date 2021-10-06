Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

ФРГ выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянское посольство сообщило, что Берлин принял решение выдать Риму гражданина России чеченского происхождения Расула Бисултанова, который обвиняется в убийстве молодого итальянца Никколо Чатти в 2017 году.

- Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории, — говорится в сообщении диппредставительства.

Никколо Чатти забили до смерти на дискотеке в испанском городе Льорет-де-Мар в августе 2017 года. Дело вызвало большой общественный резонанс в Италии. Местные СМИ опубликовали видео, где молодого итальянца бьют ногами по голове. Позже итальянское телевидение показало заявление отца погибшего, который на видео просил найти виновных в убийстве Никколо. При этом мужчина рыдал.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Испания выдала России бизнесмена, который присвоил себе почти 400 миллионов рублей при строительстве объектов к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. По версии следствия, в 2013 году компания, которой руководил Вандышев, заключила госконтракт подряда строительства очистных сооружений в Краснодарском крае по программе подготовке к Олимпиаде. Заказчик перевел на счета подрядчика в качестве аванса 1,2 миллиарда рублей. Вандышев в документах намеренно указал неверную стоимость оборудования и присвоил себе почти 400 млн рублей.