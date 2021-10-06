Посольство РФ в Вашингтоне назвало голословными обвинения США по делу Навального

Российское посольство в США назвало голословными обвинения Госдепа по делу Алексея Навального Фото: REUTERS

Российское посольство в Соединенных Штатов Америки назвало голословными обвинения Госдепа, связанные с делом блогера Алексея Навального.

Напомним, страны-участники Организации по запрещению химоружия передали России список вопросов, которые касаются инцидента с "отравлением" блогера Алексея Навального. 45 стран, в числе которых США, Франция и Германия, официально задали России вопросы о случившемся в соответствии со статьей IX Конвенции. По правилам, у России есть 10 дней на ответ.

- Так называемое дело А.Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера, — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

В посольстве напомнили, что Соединенные Штаты остаются единственной страной, которая не уничтожила значительный арсенал химического оружия. Дипломаты также призвали Вашингтон завершить свою программу демилитаризации запасов химического оружия.