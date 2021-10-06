В "Лаборатории Касперского" заявили, что россияне в среднем проводят в соцсетях по три часа в день

В исследовании сообщается, что блогеры оказывают значительное влияние на своих подписчиков Фото: Анастасия ОСИПОВА

Россияне в среднем проводят в социальных сетях по три часа в день, сообщается в опросе «Лаборатории Касперского», который есть в распоряжении «Газета.ru».

Около 38% опрошенных используют социальные сети по работе, треть опрошенных следят за блогерами, а 45% из них таким образом убегают от реальности.

Как сообщается в исследовании, блогеры оказывают значительное влияние на своих подписчиков. 39% респондентов сообщили, что благодаря известным людям изменили свое отношение к некоторым вещам, еще 26% вдохновились стилем жизни. При этом каждый десятый россиянин чувствует, что ему чего-то не хватает, если он оказывается не в курсе новостей блогеров.

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова отметила, что важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета.

"Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество — этого мнения придерживаются более половины опрошенных — к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества, распространения фейковых новостей и дипфейков. Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие.", - заявила она.

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