Сирены в Москве 6 октября 2021: МЧС проверит систему оповещения

В среду, 6 октября, в Москве пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

Сигнала «Внимание всем!» прозвучит в столице в 10:40 по местному времени. МЧС включит электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных федеральных телеканалов в течение минуты будет замещен, сообщается на сайте ведомства.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и напомнили, что подача звуковых сигналов является плановой. Аналогичные проверки пройдут 6 октября 2021 во всех регионах России, отметили в ведомстве. Последний раз проверка систем оповещения населения проводилась 3 марта этого года.