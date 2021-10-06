В Вологодской области вводят QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за роста заболеваемости коронавирусом, объяснил на заседании регионального оперативного штаба первый заместитель губернатора Антон Кольцов. В последнюю декаду сентября в области ежедневно регистрируют более 250 заболевших, при этом вдвое увеличилось количество тяжелых случаев. По данным оперштаба, моногоспитали региона заполнены на 86,4%.

«С 9 октября посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, библиотек, лекций, тренингов, игровых и спортивных мероприятий будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 и документа, удостоверяющего личность», – пояснил Антон Кольцов.

Он отметил, что требования не распространяются на несовершеннолетних.

Требовать QR-код с 6 октября будут и в медицинских учреждениях при оказании плановой медпомощи. Исключения составят обязательные медосмотры отдельных категорий работников, углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов, оказание помощи по профилям «гематология», «онкология», «психиатрия».

По поручению Кольцова, контролировать соблюдение новых ограничений будут органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами и Роспотребнадзором.