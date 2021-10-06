Турецкие археологи нашли в 3000-летнем замке значок с национальным символом США

Древний замок Зерзеван в Турции Фото: Shutterstock

В Турции при раскопках в 3000-летнем замке Зерзеван обнаружили значок с национальным символом Соединенных Штатов. О находке сообщили участники археологической миссии Министерства культуры и туризма Турции, Университета Дикле и Турецкой исторической ассоциации.

Во время работ археологи нашли много различных артефактов, однако значок, обнаруженный на глубине 125 сантиметров, особенно привлек их внимание. Руководитель миссии Айтач Джошкун сообщил, что самые ранние образцы таких значков использовались в США 50-х годах XIX века, а начиная с 1902 года герб с этим символом получил распространение в американской армии. На значке изображен орел, держащий в правой лапе оливковую ветвь, в левой – пучок из 13 стрел, а в клюве свиток с надписью на латинском языке «E Pluribus Unum» («Из многих – единое»), передает Daily Sabah.

Как рассказал Джошкун, изначально этот лозунг означал союз 13 колоний, объединившихся в США. По его словам, подобная находка уникальна и еще не имела место при раскопках в других странах. В ходе анализа выяснилось, значок пролежал в земле примерно около 300 лет, но как он попал в замок, остается пока неясным.

Уточняется, что замок Зерзеван в провинции Диярбакыр был построен в ассирийский период (882-611 годы до н.э). Он находился между древними городами Амида и Дара, благодаря удобному расположению замок мог быть использован как гарнизон для контроля торгового пути.