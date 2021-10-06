В ЦРУ заявили о десятках потерянных информаторов за рубежом

ЦРУ сообщил своим резидентурам о десятках потерянных информаторов за рубежом Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки сообщило всем своим резидентурам за рубежом о десятках убитых, арестованных и перевербованных информаторов. Об этом сообщила газета New York Times.

В депеше под грифом "совершенно секретно" было указано, что потери "слишком велики".

- Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казненных соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях, — говорится в статье газеты.

Отмечается, что наибольшие проблемы с перевербовкой возникли в Пакистане. В Китае и России же контрразведка применяет современные технологии для слежки американскими агентами, говорится в сообщении ЦРУ.

В 2019 году американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Лэнгли (штаб-квартира Центрального разведывательного управления США) смог успешно эвакуировать из Москвы "высокопоставленного шпиона внутри российского правительства". Имя этого человека по понятным причинам не приводилось. Решение эвакуировать агента было принято во время президентства Трампа, который собирался наладить отношения с Россией. В ЦРУ посчитали, что тогдашний глава государства сможет неправильно распорядиться сведениями из Москвы.