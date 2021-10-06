Сбербанк в 2021 году выдал на 20% больше ипотечных кредитов

На Сбербанк сегодня приходится более половины всех выдач по ипотеке. Фото: REUTERS

Сбербанк сообщил о росте объемов выдачи ипотечных кредитов. По итогам трех кварталов 2021 года ипотечный портфель банка увеличился на 20% по сравнению с аналогичными показателями за весь 2020 год. В сентябре этого года он составил 4,9 триллиона рублей.

Всего же за девять месяцев этого года банк выдал 776,9 тысячи кредитов на общую сумму в 2 триллиона рублей. За тот же период 2020 года было выдано 583 тысячи кредитов на сумму в 1,3 триллиона рублей. Итого в суммарном выражении разница к прошлому году составила плюс 45%, и 25% - в количественном.

- Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года, - комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

По его словам, наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке: на этот сектор приходится 75% всех выданных кредитов. На рынке нового жилья прирост в первой половине 2021 года наблюдался благодаря программе государственной поддержки. Она стартовала как антикризисная мера в апреле 2020 года.

- После изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте, - подчеркнул Николай Васёв. - Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми.

Вице-президент Сбербанка также отметил, что по сравнению с июлем 2021 года наибольший прирост в сентябре дала программа «Семейная ипотека». Это связано с ее расширением: теперь программа распространяется и на семьи, в которых появился первенец. За несколько месяцев объем выданных кредитов увеличился на 64% - с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего же с момента запуска программы по ней было выдано 29,5 тысячи кредитов на общую сумму в 108 миллиардов рублей.

По всем программам лидерами по числу выданных в сентябре ипотечных кредитов среди регионов являются Москва (на сумму 38,7 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (на 20,7 миллиардов рублей) и Краснодарский край (9,6 миллиардов рублей).