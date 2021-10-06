Кинокритик назвал хорошей идею съемки кино в космосе

Кинокритик Егор Москвитин заявил, что идея снять кино с Юлией Пересильд на борту МКС является хорошей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кинокритик Егор Москвитин в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил, что идея снять кино с Юлией Пересильд на борту Международной космической станции является хорошей, передает Life.ru.

"Мне кажется, это будет круто, потому что нужно будет попробовать какие-то новые вещи. До этого IMAX там снимали, они делали специальные камеры, но в целом никогда в художественное кино это не проникало. Был один смешной случай, в Венеции в 2013 году показывали фильм "Гравитация", и первое, что спросили у режиссёра Альфонсо Куарона, тяжело ли ему было снимать в космосе. Он рассмеялся, потому что это снималось не в космосе, но люди поверили.", - рассказал Москвитин.

Критик сделал вывод, что неважно где снимали кино, важно, чтобы это "было круто с точки зрения драматургии и стиля кино". Он также отметил, что сюжет картины напоминает фильм "Проксима" (2019) с Евой Грин в главной роли, который рассказывает о девушке, летящей в космос, чтобы забыть земную боль.

Научный сотрудник НИИЯФ МГУ, замглавного конструктора комплекса научной аппаратуры Василий Петров считает, что трудно сказать насколько окажется прибыльной съемка данного фильма непосредственно в космосе.

"На мой взгляд, коммерчески успешным или прорывным проектом в космической отрасли можно называть тот, который принесет прибыль тем, кто его организовал", - сообщил Петров "Свободной прессе"

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