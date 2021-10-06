Владимир Машков отказался от мандата Госдумы Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Владимир Машков отказался от мандата «Единой России» в Государственной думе, сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Думский мандат была передан Машкову на заседании Центризбиркома в понедельник, 4 октября, от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной. ЦИК намерен передать его директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву.

Также от мандатов отказались депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их места в Госдуме будут переданы кандидатам из партийного списка Марии Васильковой и Владимиру Ильиных.

Как писал сайт kp.ru, ранее от мандатов в Госдуме отказались мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московсой облкасти Андрей Воробье.

Напомним, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата. У КПРФ 57 мандатов, у «Справедливой России — За правду» – 24. Впервые прошедшая в нижнюю палату парламента партия «Новые люди» получила 13 мандатов.