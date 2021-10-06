В России 6 октября 2021 выявлено 25 133 случая заболевания коронавирусом

В Россииза сутки выявлено 25 133 случая заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 25 133 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели 7 662 560 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVId-19.

Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах РФ, у 2 182 (8,7%) пациентов коронавирус протекал без клинических проявлений. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где заразились 3 589 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 2 187 случаев, на третьем месте Московская область, в которой инфицировались 1 410 жителей.

Кроме того, за сутки в России зафиксированы 929 летальных случаев, а полностью выздоровели от коронавируса 19 841 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 778 900 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 миллиона человек.