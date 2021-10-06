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Происшествия6 октября 2021 12:00

Автобус с пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В результате ДТП пострадали 12 человек
Татьяна ЦВЕНГЕР
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В ДТП пострадали 12 человек

В ДТП пострадали 12 человек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Автобус перевернулся на автотрассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. В момент ДТП в салоне находилось 30 человек, 12 из них получили травмы различной степени тяжести, сообщает Транссибинфо.

В краевом управлении ГИБДД объяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус и вылетел в кювет, где перевернулся. По официальной информации, в автобусе было 30 человек, 12 из которых пострадали. Всех, кто получил травмы, оперативно доставили в Центральную районную больницу села Троицкое. Она оказалась ближайшей к месту ДТП. Остальных пассажиров отвезли в пункт временного размещения в селе Джонка.

Следственное управление следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело в отношении компании-перевозчика по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главу компании задержали.