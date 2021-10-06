Полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии разбойных краж и грабежей в Ижевске

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

В одну из ночей в полицию Ижевска поступило сообщение о разбойном нападении на ларек по улице Маяковского. Грабитель угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Забрав тринадцать тысяч рублей, он скрылся с места преступления.

После происшествия стражами порядка было возбуждено уголовное дело по факту разбоя с применением оружия. Злоумышленника установили и задержали – им оказался нигде не работающий 25-летний местный житель, который ранее уже был судим, сообщает издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Позже, в ходе расследования, была установлена его причастность еще к десяти кражам. По версии следствия, молодой человек грабил кафе, магазины и торговые ларьки в Ленинском районе города.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет колонии.