В России 6 октября 2021 от коронавируса умерли 929 человек Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 929 человек, что является новым рекордом смертности, сообщает Оперативный штабе по борьбе COVID-19.

Накануне в стране зафиксировали 895 летальных исходов. По состоянию на среду, 6 октября, число смертей от коронавируса в России достигло 212 625.

Кроме того, в Оперштабе сообщили, что общее количество заразивших коронавирусом составило 7 662 560 человек во всех 85 российских регионах, а выздоровели 6 778 900 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за теми, кто отправлен на самоизоляцию. По ее словам, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в целом по стране составил 14%, и столичный регион дает не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Она отметила, что это говорит о выравнивании эпидпроцессов в целом по России.