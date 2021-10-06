Премьер Венгрии заявил, что цены на газ в Европе растут из-за ошибки Еврокомиссии

Виктор Орбан заявил, цены на газ в Европе растут из-за ошибки Еврокомиссии Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что стоимость газа в Европе регулярно растет из-за ошибки Еврокомиссии. Заявление было сделано перед саммитом Евросоюз- Западные Балканы в Словении.

- ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают, — сказал политик.

При этом он не уточнил, какую именно ошибку допустил ЕК. Орбан отметил, что Венгрию не коснулась ситуация с газом, однако страна испытывает проблемы из-за "зеленого" пакта ЕС, налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей.

Напомним, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо. Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.