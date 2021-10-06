Ferrero рассказали о трудностях с поставками сырья в Россию

В компании сообщили, что возникают задержки и значительно усложняется логистика перевозок Фото: REUTERS

Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero заявил о наблюдающихся трудностях с поставками сырья в Россию, передает "Газета.ру".

В компании сообщили, что возникают задержки и значительно усложняется логистика перевозок.

"Определенные трудности с поставками сырья сохраняются. Это связано главным образом с дефицитом контейнеров для морских перевозок. Как следствие — наблюдается рост цен на перевозки, возникают задержки с поставками. В этих условиях работа отделов закупок и логистики, конечно, осложняется", - заявили в Ferrero.

Отмечается, что все вопросы с организацией поставок решаются в рабочем порядке, а в рамках долгосрочных контрактов необходимое для производства сырье все же есть.

Ранее сайт kp.ru писал, что Mars сообщила о грядущем снижении поставок батончиков и конфет Bounty. Директор по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизавета Александрова рассказала, что дефицита продукции не будет.