Дмитрий Песков заявил, что локдауны в регионах России абсолютно нежелательны Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение лодаунов в регионах России является абсолютно нежелательным сценарием. При этом пресс-секретарь российского лидера уточнил, что региональные власти сами принимают решения об ограничениях.

- Все регионы в соответствии со своими чрезвычайными полномочиями в условиях пандемии принимают меры по отдельности в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры. Конечно, объявление локдауна абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с низкими темпами вакцинации населения. Он отметил, что приветствует любые методы популяриции вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 25 133 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели 7 662 560 человек. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где заразились 3 589 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 2 187 случаев, на третьем месте Московская область, в которой инфицировались 1 410 жителей.