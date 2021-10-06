Девять новых ледоколов будет построено для Северного морского пути

К 2024 году грузооборот портов на Северном морском пути составит 85 млн тонн. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Первый атомный ледокол проекта «Лидер» будет спущен на воду в 2027 году, сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации вице-премьер, куратор развития Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев.

Всего же в этом десятилетии планируется ввести в эксплуатацию еще девять ледоколов для Северного морского пути, в дополнение к пяти уже имеющимся.

- К 2026 году будут введены в эксплуатацию ещё четыре атомных ледокола проекта «22220». А к середине 2022 года планируется разработка технического задания на проектирование и строительство четырёх СПГ-ледоколов, - сказал Трутнев.

Грузовой флот ледового класса до конца нынешнего десятилетия будет утроен, отметил вице-премьер. В частности, запланировано строительство более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровозов. Уже с 2022 года будут запущены регулярные контейнерные перевозки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России по Севморпути.

К 2024 году грузооборот портов на Северном морском пути составит 85 млн тонн. Этого удастся достичь, благодаря строительству порта «Бухта Север», терминалов «Енисей» и «Утренний», а также модернизации портов в Певеке, Мурманске и Архангельске. Сейчас ежегодный объем перевозок по Севморпути составляет только 33 млн тонн (для сравнения - через Суэцкий канал более 1 млрд тонн).

11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный арктический форум, в котором планируется участие Владимира Путина.