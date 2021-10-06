Обратившуюся к Путину медалистку EuroSkills пригласили принять участие в прокладке газопровода

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов встретился с золотой медалисткой чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в компетенции «Сварочные технологии» Дианой Багаутдиновой. Фото: Ольга МАМАЕВА

Не прошло и суток с того момента, как медалистка чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Диана Багаутдинова пообщалась с Владимиром Путиным, как в ее карьере наметились серьезные изменения.

Напомним, накануне Диана Багаутдинова - золотая медалистка чемпионата EuroSkills-2021 по компетенции «Сварочные технологии» и лидер юных сварщиков - призналась президенту, что хочет участвовать в газификации страны и попросила ей в этом помочь:

- Мы обучаем сварщиков по мировому уровню. Мы бы хотели принять участие в подготовке сварщиков к такому проекту, как газификация.

Мечту девушки услышал «Газпром межрегионгаз». И уже сегодня на полях Х Юбилейного Петербургского международного газового форума генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов встретился с Дианой.

- Несмотря на то, что мы молоды, мы уже открыли свою российскую школу сварки, и готовим сварщиков по мировым стандартам. Мы мечтаем принять участие в таком масштабном проекте, как газификация, - сказала Диана Багаутдинова.

Сергей Густов пригласил Диану принять участие в прокладке межпоселкового газопровода в Ленинградской области, строительство которого позволит подключить к сетевому природному газу более 450 домовладений.

Диана Багаутдинова на Петербургском международном газовом форуме. Фото: Ольга МАМАЕВА

- Без таких специалистов реализация важной программы по развитию систем газоснабжения просто невозможна. Я очень рад, что газификация России становится трендом, который поддерживает не только руководство компании и страны, но и наша молодежь, - отметил Сергей Густов.