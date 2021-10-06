Дмитрий Песков сообщил, что "Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская компания "Газпром" близка к рекорду по поставкам голубого топлива в Европу.

- Я, насколько знаю, "Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе. Мы близки сейчас, и "Газпром" близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году, то есть все допустимые превышения, они обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Говоря о будущих контрактах компании, Песков отметил, что не располагает данной информацией, и посоветовал обратиться с данным вопросом к "Газпрому".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская компания "Газпром" никогда не исключала возможности заключения прямого договора с Украиной о поставках газа. Это все вопрос переговоров и экономической целесообразности для компании, добавил он. Так он прокомментировал информацию о том, что в Киеве обсуждают возможность прямых поставок газа из России.

4 октября цена акций российской компании "Газпром" обновила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля впервые с апреля 2008 года. К 13:00 по московскому времени акции "Газпрома" росли на 1,67 процента - до 369,33 рубля. При этом в ходе торгов понедельника котировки поднимались до 369,66 рубля. Это новый исторический максимум.