ОАЭ одобрили использование «Спутника Лайт» в качестве отдельной вакцины Фото: REUTERS

Российская однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрена властями Объединенных Арабских Эмиратов для применения в качестве отдельной вакцины.

«ОАЭ одобрили «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и в качестве бустерного укола», – сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

«Спутник V» был зарегистрирован в ОАЭ в январе 2021 года. Во время вакцинации населения Эмиратов препарат показал эффективность 97,8%. Против тяжелых случаев коронавируса эффективность вакцины составила 100%.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что преимущество «Спутника Лайт» в том, что вакцина состоит из одного укола. Это должно упростить логистику массовой вакцинации.

Сайт kp.ru писал, в чем отличие «Спутника Лайт» от других вакцин и кому подходит препарат.