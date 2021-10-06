Матвиенко уверена, что локдауна по всей России не будет

Валентина Матвиенко заявила, что локдауна по всей России не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что локдауна по всей России не будет. Политик также отметила, что принудительной вакцинации населения от коронавирусной инфекции не будет.

- Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе, — сказала председатель Совфеда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение лодаунов в регионах России является абсолютно нежелательным сценарием. При этом пресс-секретарь российского лидера уточнил, что региональные власти сами принимают решения об ограничениях.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 25 133 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели 7 662 560 человек. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где заразились 3 589 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 2 187 случаев, на третьем месте Московская область, в которой инфицировались 1 410 жителей.