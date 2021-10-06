Йозефа Геббельса до сих пор не исключили из списка почетных граждан Потсдама

Йозефа Геббельса нашли в списке почетных граждан Потсдама Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имя министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса обнаружили в списке почетных жителей города Потсдам в федеральной земле Бранденбург.

Список почетных граждан Потсдама опубликован на сайте города. В нем указано, что Геббельс был удостоен этого звания 1 апреля 1938 года властями города Бабельсберг, через год ставшего частью Потсдама.

По информации агентства DPA, звание почетного гражданина аннулируется после смерти его владельца, однако в случае с Геббельсом этого не произошло. Открытие было сделано сотрудниками администрации города. Вероятнее всего, влиятельного нациста не лишили этого звания, потому что не знали о его присвоении, отмечает издание.

В 1990 году звания почетного гражданина Потсдама были лишены Адольф Гитлер, а также Герман Геринг и министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик.