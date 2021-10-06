Социолог оценил риски попадания террористов в Европу под прикрытием беженцев из Афганистана

Ранее Россия и Иран призвали Афганистан к бескомпромиссной борьбе с терроризмом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Профессор антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти в беседе с "Lenta.ru" назвал чепухой утверждения о том, что террористы будут въезжать в Европу под видом афганских беженцев.

"Террористы перемещаются совершенно отличными от беженцев путями. У них больше возможностей, больше ресурсов и, как правило, есть нужный паспорт", - объяснил социолог.

Монсутти утверждает, что беженцев размещают в странах третьего мира и подвергают тщательным проверкам, поэтому это не самый надежный способ для террористов попасть в западные страны.

"Не Афганистан и не афганское общество создают террористов, а Запад", - заявил эксперт.

Ранее Россия и Иран призвали Афганистан к бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

"Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности", - передает слова главы МИД Сергея Лаврова ФАН. Москва и Тегеран призывали членов движения "Талибан"* бороться с терроризмом и незаконным трафиком наркотиков и оружия.

Также представитель ведомства заявил, что груз ответственности за экономические проблемы Афганистана лежит на Вашингтоне, сообщает RT.

* - террористическая группировка, запрещенная в РФ