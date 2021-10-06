ФСИН уволила начальника тюремной больницы под Саратовом и трех сотрудников Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник тюремной больницы в Саратовской области полковник Павел Гаценко и три сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний уволены после проверки сообщений об издевательствах над заключенными.

Кроме Гаценко от занимаемых должностей освобождены заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник Сергей Мальцев, сообщается на сайте ФСИН

Отмечается, что все они были уволены по отрицательным мотивам. Материалы проверки направят в Следственный комитет РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее следственной управление СК по Саратовской области начал проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице.

Тем временем СК возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных под Саратовом.

Напомним, во вторник, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео жестоких издевательств над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии.