Глава Амурской области Василий Орлов: На строительство путепровода через Транссиб будет направлено 2 млрд рублей

Губернатор Василий Орлов (справа) побывал на стройплощадке будущего путепровода. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области появится новый путепровод: он будет построен через Транссибирскую железнодорожную магистраль в поселке Новобурейский. По словам губернатора Василия Орлова, важный для региона объект поможет уменьшить транспортную нагрузку и снизить аварийность на дорогах. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Строительство путепровода начнется в 2022 году, на него будет выделено 2 миллиарда рублей. Всего же в Приамурье в ближайшие годы будет построено три подобных сооружения.

- У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском, - рассказал Василий Орлов. - Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта - порядка двух миллиардов рублей. Путепровод позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается. Поэтому наша задача – обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой.

Губернатор побывал на стройплощадке будущего путепровода и обсудил со специалистами его проект. Протяженность самого сооружения составит 107 метров, а длина подходов к нему – около трех километров. Путепровод будет выходить на улицу Лесную в Новобурейском и федеральную трассу. Новая дорога позволит обойти поселок, в котором сейчас проживают около 6,5 тысяч человек.

Заключить контракт на строительство путепровода регион собирается в феврале 2022 года. Планируется, что 50% средств будет привлечено из федерального бюджета, 35% - областного и 15% составят средства концессионера - ГК УСК МОСТ.