В Липецкой области действует эффективная система контроля состояния экологии

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Глава администрации Липецкой области подписал постановление, которое определяет порядок функционирования территориальной системы мониторинга состояния окружающей среды.

«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из ключевых задач нацпроекта «Экология», направленного на улучшение качества жизни населения и состояния природы. Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи», - прокомментировал Игорь Артамонов новшество в сфере защиты экологии региона.

Для этого в промышленных районах в Липецке будут установлены восемь экологических постов контроля качества атмосферного воздуха. Это даст возможность для анализа выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в жилых районах, которые вплотную прилегают к территории промышленных предприятий. Основное внимание сделано на концентрацию в атмосферном воздухе сероводорода. Это основной маркер загрязнения. Его превышение, из-за специфического запаха, вызывает максимальное количество жалоб со стороны горожан.

В регионе ведутся регулярные наблюдения за состоянием воздуха и воды. А теперь, как уточнил Игорь Артамонов, все сведения со стационарных постов мониторинга, данные маршрутных исследований и информация, полученная в результате внеплановых выездов экологической лаборатории, станут координироваться сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. После оценки данных из различных источников будут предприниматься неотложные меры по нормализации состояния окружающей среды.

Территориальная система мониторинга предоставляет широкие возможности для оценки состояния окружающей среды Липецкой области не только в реальном времени, но и для контроля динамики изменения параметров экосистемы. Помимо этого, имеется потенциал для выявления степени антропогенного воздействия на окружающую среду с целью предотвращения негативных последствий деятельности человека на природу.

Оценка состояния атмосферного воздуха является одним из важнейших направлений мониторинга состояния окружающей среды.