Экономист сообщил о возможности нового экономического кризиса в мире

Корнеев считает, что способствовать этому может четвертая волна коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономист Алексей Коренев в разговоре с Lenta.ru заявил, что рост экономического цикла в мире закончен, потому риск кризиса крайне велик. Он сообщил, что новый спад экономики может оказаться тяжелее Великой депрессии в США.

Корнеев считает, что способствовать кризису может четвертая волна коронавирусной инфекции.

"Если сейчас на мир обрушится четвертая волна коронавируса, и она окажется тяжелой, обязательно последуют новые ограничения, а это сразу рост безработицы, в том числе среди заемщиков. И, соответственно, проблемы у самих кредиторов, связанные с ростом задолженностей", - сообщил эксперт.

Также он отмечает, что следующее событие, которое может казаться даже незначительным на первый взгляд, может ударить по экономике всего мира.

"Мировые рынки сильно перегреты и, как показывает опыт последних полутора лет, мы совершенно не готовы к шоковым воздействиям, начиная от отключения мессенджеров, после которого все процессы посыпались как по цепочке", — напомнил Коренев.

Накануне министр финансов Антон Силуанов доложил сенаторам, что конкретно изменится в бюджетной политике в ближайшие три года. Оказалось, что почти ничего. Траты немного вырастут, но копить станем еще больше.