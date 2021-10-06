На Ставрополье после столкновения с грузовиком погибла водитель ВАЗа

От удара автомобиль ВАЗ вылетел на обочину. Фото: УГИБДД по СК

Смертельное ДТП произошло накануне, 5 октября, около 21:00, на 60 км автодороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» Благодарненского округа Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По данным ведомства, 58-летняя водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. После чего отечественный автомобиль врезался в стоящий грузовик МАН. От удара легковушку выбросило на обочину.

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако помочь водителю они уже не смогли, от полученных травм женщина скончалась еще до приезда скорой помощи, пишет newstracker.ru.

Известно, что за последние два года погибшая женщина не попадалась на нарушениях, признаков опьянения не имела. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 10 аварий, в которых 9 человек пострадали и трое погибли.