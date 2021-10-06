Украинские силовики атаковали населенный пункт в ЛНР

Украинские силовики устроили обстрел в населенном пункте ЛНР. Фото: штаб "ООС"

Украинские силовики атаковали село Калиново-Борщеватое, расположенное на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 6 октября, со ссылкой на издание «Новороссия» сообщает RostovGazeta.

Известно, что военные устроили обстрел из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. О возможных жертвах среди населения информации пока не поступало. Также неизвестно о том, насколько пострадали постройки и другая инфраструктура в населенном пункте.

Отметим, что это уже не первое подобное нападение на земли Донбасса. Ранее из-за конфликта вблизи донских границ без электричества и водоснабжения остались несколько поселков - удар тогда пришелся по местной подстанции. Силовики совершили нападение с помощью беспилотника. Люди до сих пор не знают, как долго теперь продлятся ремонтные работы. До этого военные выпустили 24 мины.