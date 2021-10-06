Посольство РФ в Париже заявило, что среди задержанных на судне в Дюнкерке моряков двое россиян

Среди задержанных могут быть также украинцы, филиппинцы и эфиопы Фото: Александр КОЦ

Среди задержанных на судне в Дюнкерке моряков оказалось двое российских граждан. Об этом сообщили в посольстве РФ в Париже.

Судно было задержано 1 октября в порту Дюнкерка, на борту оказались 20 членов экипажа во главе с капитаном. Корабль следовал по либерийским флагом из Бразилии в один из североевропейских портов. На его борту, по информации Agence France-Presse, было обнаружено более тонны наркотиков.

Как подчеркивают в посольстве России в Париже, куда были доставлены моряки и где местные власти занимаются расследованием дела, владелец судна не имеет отношения к РФ. Российские дипломаты на данный момент используют все возможности для защиты интересов задержанных граждан России, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, среди задержанных могут быть также украинцы, филиппинцы и эфиопы. Сейчас они находятся в Париже для выяснения их причастности к перевозке запрещенного вещества.